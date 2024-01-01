16 مصابا إسرائيليا نتيجة الحرائق في الجليل الأعلى

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 16 شخصا بينهم 7 جنود بضيق التنفس جراء استنشاق الدخان الناتج عن الحرائق في الجليل الأعلى بسبب القصف الصاروخي من لبنان.



وأعلن مستشفى صفد، شمال فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء، أنه استقبل 16 مصابا جراء حرائق كريات شمونة بينهم 7 جنود بالجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام باحتراق مزارع الأفوكادو في كيبوتس غلعادي ومناطق أخرى في الجليل الأعلى من القصف الصاروخي من لبنان.

وقالت قناة "كان" إنه تم احتواء الحرائق التي اندلعت ليل الثلاثاء في كريات شمونة وكفار جلعادي، ولم تمتد النيران إلى المنازل. كما سيطر رجال الإطفاء على الحريق الذي اندلع في عميعاد، بمساعدة أربع طائرات وصلت إلى المنطقة فجرا.

وقال قائد مخفر طبريا بوريس أيزنبرغ إن التقديرات تشير إلى أن الحريق التهم نحو 4000 دونم، فيما قال قائد محطة الإطفاء في الجليل، ناتان بن شيمول، "لا يزال أمامنا عدد كبير من الساعات هنا للتأكد من عدم تجدد الحريق. الصواريخ بالتزامن مع درجة الحرارة والمواد القابلة للاحتراق والرطوبة المنخفضة ساعدت على اشتداد النار بكثافة أعلى من المعتاد".

وأفادت قناة "كان" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى ليل أمس تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتطورات في شمال البلاد وحصل على صورة كاملة من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ حول نشاط إخماد الحرائق.

وكان زعم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد قال إن الشمال يحترق والردع الاسرائيلي يحترق معه، والحكومة الاسرائيلية ليس لديها خطة لليوم التالي بعد حرب غزة ولا خطة لاعادة السكان إلى الشمال ولا استراتيجية.