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سويسرا: سنعتقل وزراء إسرائيليين وقادة من حماس حال صدور أمر "الجنائية" الدولية

الثلاثاء 04 يونيو 2024 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا: سنعتقل وزراء إسرائيليين وقادة من حماس حال صدور أمر "الجنائية" الدولية



وكالات - سما-

تعتزم سويسرا اعتقال وزراء إسرائيليين وقادة من حركة حماس إذا وصلوا سويسرا في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.

وقال البرلمان السويسري في بيان الاثنين: "سوف تفي سويسرا بالتزاماتها الدولية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وقادة "حماس". وقد تعهدت الحكومة بهذا الالتزام يوم الاثنين ردا على عدة أسئلة من النواب".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

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