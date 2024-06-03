مكتب نتنياهو ينفي اعتزامه إلقاء كلمة أمام الكونغرس في 13حزيران

القدس المحتلة/سما/

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أن موعد كلمته أمام الكونغرس "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنه لن يكون في 13 حزيران/يونيو المقبل، لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.

ونفى المكتب اليوم الثلاثاء، ما ورد في تقارير إعلامية أميركية عن اعتزامه إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي في 13 حزيران/يونيو، وسط تصاعد الضغوط عليه للموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة.

ولم يرد مكتب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بشكل فوري على طلب للتعليق، وكان موقعا "بوليتيكو" و"بانشبول نيوز" الأميركيين المتخصصين بسياسات واشنطن قد أعلنا عن هذا الموعد.

وتأتي التكهنات حول الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو انتقادات شديدة بشأن عدد الشهداء في الحرب على غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ودعا قادة الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين نتنياهو الاسبوع الماضي لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك في رسالة أعربوا فيها عن تضامنهم مع إسرائيل "ضد الإرهاب، خاصة وأن حماس تواصل احتجاز مواطنين أميركيين وإسرائيليين".