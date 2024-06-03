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ثلاثة شهداء وعدد من المصابين بمخيم البريج وسط قطاع غزة

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء وعدد من المصابين بمخيم البريج وسط قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 3 مواطنين وجرح آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية اسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، الليلة، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث أفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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