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شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم



طولكرم/سما/

استشهد مواطنان برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من حاجز نيتساني عوز (معبر 104) غرب طولكرم.

وأكد مصدر أمني استشهاد الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، وتم احتجاز جثمانيهما.

ونعت فصائل العمل الوطني  ومؤسسات وفعاليات  محافظة طولكرم  الشهيدين، وأعلنت حالة الحداد  على أرواحهما  اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال قد اطلقت النار صوب أحد المركبات عند حاجز نيتساني عوز غرب المدينة، ومنعت وصول مركبات الإسعاف من الوصول الى المكان.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الحي الغربي لمدينة طولكرم، حيث تمركزت على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، ونشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب طولكرم.

واضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك، وأصابت احدى المركبات المارة في المنطقة، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول اليها، حيث تبين في وقت لاحق استشهاد شابين كانا بداخلها.

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