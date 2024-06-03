نتنياهو يعتزم إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في 13 يونيو

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم إلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في 13 يونيو.

وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة من قادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي.



وأعرب نتنياهو السبت الماضي عن سعادته لتلقيه دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.

كما رفض السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الكونغرس، وقال على منصة "إكس": "بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونغرس. بالتأكيد لن أكون هناك".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة يلقي فيها نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، لكن إعلان جونسون الجمعة يشكل أول دعوة له لإلقاء كلمة في البرلمان منذ أن بدأ ولايته الحالية في رئاسة الوزراء أواخر عام 2022، حيث لم تتم دعوته إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه.

وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن التي أفاد عنها موقعا "بوليتيكو" و"بانشبول نيوز"، وسط ضغوط متزايدة تُمارس على إسرائيل و"حماس" للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.