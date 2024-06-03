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لابيد يدعو إلى إبرام صفقة فورية مع حماس بعد الإعلان عن مقتل 4 أسرى

الثلاثاء 04 يونيو 2024 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يدعو إلى إبرام صفقة فورية مع حماس بعد الإعلان عن مقتل 4 أسرى



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تعليقه على إعلان الجيش مقتل 4 أسرى، إنه "يجب التوصل لاتفاق واتمام الصفقة على الفور لما لها من الأغلبية المطلوبة في الكنيست".

وأوضح يائير لابيد، معلقا على حسابه في منصة "إكس": "تتحطم القلوب بخبر وفاة الأسرى حايم بري، ويورام متسغير، وعميرام كوبير، ونداڤ بوبلويل".


وأضاف: "كل يوم يمر يمثل خطرا على حياة الأسرى.. علينا أن نتم الصفقة ونتوصل إلى اتفاق، ويمكن أن تتم الصفقة لأن هناك الأغلبية المطلوبة لها في الكنيست، دعونا نفعل ذلك على الفور".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مقتل 4 أسرى في قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تفيد التقديرات بأن الأربعة قتلوا معا قبل بضعة أشهر بينما كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في خان يونس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.


وقال بايدن عند إعلانه المقترح إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والأسرى، كما سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها". من جهتها، أعلنت حركة "حماس" في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.

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