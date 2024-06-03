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أمير قطر وبايدن يبحثان جهود التوصل لهدنة بغزة

الإثنين 03 يونيو 2024 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر وبايدن يبحثان جهود التوصل لهدنة بغزة



الدوحة/سما/

 بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي، وفق بيان للديوان الأميري.

وبحث الجانبان “تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود البلدين نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة”.

كما بحث الطرفان “العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها”.


والجمعة، تحدث بايدن الذي تقدم إدارته دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت 5 دول عربية، تأييدها جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات إلى القطاع.

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