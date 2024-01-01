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شهيدان وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس

الإثنين 03 يونيو 2024 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس



نابلس/سما/

 استُشهد شابان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد المواطن معتز خالد صادق النابلسي (28 عاما)، وإصابة تسعة آخرين بجروح، خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي في المدينة.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب آدم صلاح الدين منصور فراج (23 عاما)، وأن جثمانه محتجز لدى الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق من مساء اليوم شرق مدينة نابلس من محاور عدة، وانتشرت في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشابين النابلسي وفراج وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

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