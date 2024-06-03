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شاهد: "القسام" تستهدف تجمعات للاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة "رجوم" والهاونات

الإثنين 03 يونيو 2024 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "القسام" تستهدف تجمعات للاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة "رجوم" والهاونات



غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عملية قصف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" بمنظومة "رجوم" وقذائف الهاون.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد من عملية قصف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي والقوات المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة "رجوم" وقذائف الهاون".

وأضاف الإعلام العسكري أن "عناصر كتائب القسام قصفت القوات المتموضعة في محور نتساريم بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر كتائب القسام "تجهز الصواريخ وتقصف برشقات صاروخية مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، والقوات المتموضعة في محور نتساريم".

وأعلنت "كتائب القسام" اليوم الإثنين، تفجير حقل ألغام في قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة "وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".

كما استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأكدت في بيان أن "مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفتي تاندوم في شارع بوابة صلاح الدين بمدينة رفح جنوبي القطاع، وجرافة عسكرية أخرى بقذيفة الياسين 105 قرب جمعية الأمل في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

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