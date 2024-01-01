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"اليونيسف" تحذر: أطفال غزة يعيشون بجانب مكبات النفايات

الإثنين 03 يونيو 2024 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيسف" تحذر: أطفال غزة يعيشون بجانب مكبات النفايات



غزة/سما/

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الاثنين، من أن "أطفال غزة وأسرهم يعيشون بجانب مكبات النفايات ويعانون من الأمراض والروائح الكريهة".

وأضاف مكتب اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": أن "أطنان النفايات الصلبة تتراكم بأنحاء قطاع غزة".

وشدد أن "أطفال غزة وأسرهم يعيشون بجانب مكبات النفايات ويعانون من الأمراض والروائح الكريهة".

وتابعت المنظمة الأممية بالقول: "يجب ألا يمر أي طفل بهذه الظروف، وبالتالي يحتاج أطفال غزة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وفي منشور سابق، قالت اليونيسف إن "أطفال منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع يعيشون في خيام مليئة بالحشرات، ودرجات حرارة مرتفعة، وخوف مستمر".

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