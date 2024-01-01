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جيش الاحتلال يعلن اغتيال ناشط في "حزب الله" بغارة جوية

الإثنين 03 يونيو 2024 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اغتيال ناشط في "حزب الله" بغارة جوية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اغتيال ناشط في "حزب الله" بغارة جوية في منطقة صور جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن طائرة لسلاح الجو أغارت صباحا في منطقة صور، وقضت على علي حسين صبرا.

وذكر البيان أن حسين صبرا "ناشط عسكري في حزب الله في مجال تعاظم القوة العسكرية".

وأضاف: "كان حسين صبرا ضالعا في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله".

ولم يصدر عن الحزب اللبناني أي تعليق فوري بشأن ما ورد في البيان الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن الجيش أغار على بنية عسكرية لحزب الله ضمت عدة مبان في قرية القطراني جنوب لبنان، استخدمت من قبل قوة الدفاع الجوي للحزب.

وكانت صفارات الإنذار دوت أكثر من مرة، الاثنين، في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الصفارات دوت في مستوطنة كريات شمونه ومنطقة الجليل الأعلى.

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