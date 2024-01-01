إصابة 14 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

ظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 14 جنديا إسرائيليا بينهم 10 في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق المعطيات، اطلعت عليها الأناضول على موقع الجيش، ارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3 آلاف و703 مقارنة بـ3 آلاف و689، الأحد.

ويعني ذلك أن 14 جنديا أُصيبوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأصيب 10 جنود منهم في المعارك البرية المتواصلة بغزة منذ 27 أكتوبر الماضي.

فحسب المعطيات، ارتفع عدد الجنود الجرحى في المعارك البرية إلى ألف و878 مقارنة بألف و868، الأحد.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة الجنود الأربعة الآخرين، ويواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وحسب المعطيات، قُتل 644 جنديا وضابطا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة.