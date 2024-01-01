  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس كازاخستان: غزة على أعتاب مأساة إنسانية

الإثنين 03 يونيو 2024 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس كازاخستان: غزة على أعتاب مأساة إنسانية



أستانا/سما/

قال رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، الاثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "على أعتاب مأساة بكل ما تعنيه الكلمة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله بمدينة ألماتي الكازاخية، رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف توكاييف أن المخرج الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين.

ووصف التطورات في الشرق الأوسط أنها "مثيرة للقلق"، لافتا إلى مقتل مئات المدنيين في غزة يوميا وبمقدمتهم الأطفال والنساء.

وأكد مجددا على موقف كازاخستان الثابت إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمتمثل في دعم حل الدولتين الذي وصفه بـ "الحل والمخرج الوحيد" للأزمة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل المقترح الإسرائيلي لاستبدال سلطة "حماس" في قطاع غزة

واشنطن تحدد احتمالا وحيدا لقبول "إسرائيل" بمقترح بايدن .. مقربون من نتنياهو: "الفرص ضئيلة"

الكشف عن شروط الوفد الأمني المصري خلال اجتماع ثلاثي مع وفد إسرائيلي أمريكي بالقاهرة

"القسام" تنشر مشاهد لعتاد وحطام آليات القوات الإسرائيلية وقعت في كمين شهر نوفمبر الماضي

وزير الداخلية الإسرائيلي يوجه رسالة حازمة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان

مستشار نتنياهو: خطة بايدن بشأن غزة ليست جيدة ومعيبة لكن "إسرائيل" تقبلها

مصر : حماس قبلت العرض الاميركي وننتظر رد إسرائيل ..

الأخبار الرئيسية

20240603050310

الشاباك يزعم إحباط "عملية انتحارية" في "قلب إسرائيل" بتوجيه من مكتب حماس في تركيا

netanyahu-speech-side-1-730x438

نتنياهو: يمكن البدء في تنفيذ خطة غزة قبل الاتفاق على كل الشروط

رئيس سابق لـ”الموساد”: لا يمكننا هزيمة حماس والجهاد عسكريا

الرئاسة ردا على تصريحات خامنئي: شعبنا أول المتأثرين بالحرب الإسرائيلية ويدفع ثمن استمرارها

7 شهداء في غارتين شنهما الاحتلال على رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية