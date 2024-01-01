  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يصدر بيانا بعد استقالة الحكومة

الإثنين 03 يونيو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يصدر بيانا بعد استقالة الحكومة



القاهرة/سما/

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" بعد تقديم الحكومة لاستقالتها.


وقال السيسي: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة".

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل المقترح الإسرائيلي لاستبدال سلطة "حماس" في قطاع غزة

واشنطن تحدد احتمالا وحيدا لقبول "إسرائيل" بمقترح بايدن .. مقربون من نتنياهو: "الفرص ضئيلة"

الكشف عن شروط الوفد الأمني المصري خلال اجتماع ثلاثي مع وفد إسرائيلي أمريكي بالقاهرة

"القسام" تنشر مشاهد لعتاد وحطام آليات القوات الإسرائيلية وقعت في كمين شهر نوفمبر الماضي

وزير الداخلية الإسرائيلي يوجه رسالة حازمة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان

مستشار نتنياهو: خطة بايدن بشأن غزة ليست جيدة ومعيبة لكن "إسرائيل" تقبلها

مصر : حماس قبلت العرض الاميركي وننتظر رد إسرائيل ..

الأخبار الرئيسية

20240603050310

الشاباك يزعم إحباط "عملية انتحارية" في "قلب إسرائيل" بتوجيه من مكتب حماس في تركيا

netanyahu-speech-side-1-730x438

نتنياهو: يمكن البدء في تنفيذ خطة غزة قبل الاتفاق على كل الشروط

رئيس سابق لـ”الموساد”: لا يمكننا هزيمة حماس والجهاد عسكريا

الرئاسة ردا على تصريحات خامنئي: شعبنا أول المتأثرين بالحرب الإسرائيلية ويدفع ثمن استمرارها

7 شهداء في غارتين شنهما الاحتلال على رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية