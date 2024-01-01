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"واينت": احتراق 10 آلاف دونم بالجولان بعد قصف حزب الله وإعادة التأهيل ستستغرق سنوات

الإثنين 03 يونيو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واينت": احتراق 10 آلاف دونم بالجولان بعد قصف حزب الله وإعادة التأهيل ستستغرق سنوات



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واينت" العبري، الاثنين، بأن أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها حزب الله أمس الأحد باتجاه كتسرين.


وقال الموقع إن 15 طاقم إطفاء كافحوا النيران لساعات طويلة، وبحسب التقديرات، فإن ترميم بعض المناطق التي دمرها الحريق الكبير بالكامل، على طول مسارات المشي في المنطقة، سيستغرق عدة سنوات.

وأضاف أن عكا ونهاريا دخلتا أيضا في نطاق حزب الله، حيث يشعر السكان بالقلق: "إنها تقترب منا. كان الأطفال يرتجفون وكذلك الآباء.. والمدارس أغلقت".

وذكر الموقع أنه في ظل تصعيد القتال في القطاع الشمالي، دخل آلاف سكان المستوطنات التي لم تدو فيها أجهزة الإنذار لعدة أشهر - بما في ذلك عكا ونهاريا - في مرمى نيران حزب الله. وقد شهدت كتسرين نفسها، والتي تعد أكبر مستوطنات الجولان عدة إنذارات خلال الحرب، ولكن لعدة أشهر كانت هادئة في معظم الأوقات، وهو ما تم انتهاكه عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أمس الأحد بسقوط 4 صواريخ في مناطق غير مأهولة بمحيط مستوطنة كتسرين جنوب الجولان السوري المحتل، وسط تصعيد شهدته جبهة جنوب لبنان، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرتين مسيرتين انفجرتا في نهاريا وعكا ولم يتمكن الجيش من اعتراضهما.

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