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وزير الخارجية المصري يحذر" إسرائيل": الحرب في غزة تعرضنا للفوضى والاحتكام للقوة

الإثنين 03 يونيو 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري يحذر" إسرائيل": الحرب في غزة تعرضنا للفوضى والاحتكام للقوة



مدريد/سما/

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "الحرب في غزة تعرضنا لمخاطر الفوضى والاحتكام إلى القوة بدلا من اتباع الوسائل الدبلوماسية".


وأشار الوزير المصري في تصريحات مع وزير الخارجية الإسباني في مدريد إلى أن "الحرب في غزة أثرت على حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعرضنا لأضرار اقتصادية بسبب ذلك".

ونوه بأن "ما يحدث يؤرقنا بسبب الأضرار الإنسانية وممارسات إسرائيل تخرق قواعد القانون الدولي".

وأضاف شكري نتطلع إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الحرب على غزة كانت لها تداعيات كارثية على الشعب الفلسطيني.

ونوه وزير الخارجية المصري بأنه يجب الامتثال لقواعد القانون الدولي واحترام قرارات محكمة العدل الدولية والحفاظ على منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

وأكد شكري، أنه يجب قبول المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ولفت إلى أن الموقف المصري واضح برفض التواجد الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

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