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صورة: العثور على جثة إسرائيلي كان يعتقد أنه أسير في غزة

الإثنين 03 يونيو 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: العثور على جثة إسرائيلي كان يعتقد أنه أسير في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثة إسرائيلي يدعى دوليف يهود كان قد قتل في السابع من أكتوبر الماضي في مستوطنة بنير عوز، بعدما كان يعتقد أنه أسير في قطاع غزة.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد تحديد علمي وتحليل شامل أجراه الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الخبراء، تم العثور على جثة دوليف يهود في كيبوتس نير عوز".

ولفت البيان إلى أن "دوليف يهود (35 عاما)، من كيبوتس نير عوز، كان مسعفا في "يونايتد هاتزالا" و"نجمة داود الحمراء". خلال الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر، غادر دوليف منزله في محاولة لإنقاذ الأرواح، لكنه قتل على يد منظمة حماس في 7 أكتوبر، وتم العثور على جثته في كيبوتس نير عوز".

وأبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة دوليف بعد عملية تحديد الهوية التي أجراها مسؤولون طبيون من المعهد الوطني للطب الشرعي وقاعدة الشورى العسكرية.

-دوليف يهود (35 عاما)، من كيبوتس نير عوز

من الجدير ذكره، أنه بعد مرور 241 على الحرب في غزة، لا يزال 124 إسرائيليا في عداد الأسرى في غزة، وفق ما تفيد وسائل الغعلام الإسرائيلية.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت بوقت سابق عن تقديرات تشير إلى 40 شخصا من أصل 124، لا يزالون على قيد الحياة.

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