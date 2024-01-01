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بعدما هدد بحل الحكومة .. نتنياهو يوجه رسالة إلى بن غفير

الإثنين 03 يونيو 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعدما هدد بحل الحكومة .. نتنياهو يوجه رسالة إلى بن غفير



القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاطلاع على مسودة الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وذلك بعدما هدد الأخير بحل الحكومة.


وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن مكتب رئيس الوزراء نقل لبن غفير رسالة مفادها أنه "خلافا لكلام الرئيس بايدن، لا يوجد في مسودة الاتفاق أي قسم يتضمن وقف الحرب، وأن الأقسام الأخرى لن تشكل صفقة غير شرعية".

وجاء ذلك، بعدما قال بن غفير إن "صفقة بايدن" كما نشرت تفاصيلها تعني التخلي عن تدمير حماس والامتناع عن استمرار الحرب، معتبرا "أنها صفقة غير شرعية!.. ليس هناك نصر كامل هنا.. بل هزيمة كاملة لصالح حماس"، وفق تعبيره.

وتابع قائلا: "أقول إنه إذا استمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيادة هذه الصفقة فسنقوم بتفكيك الحكومة".

وكان وزير الأمن القومي قد هدد السبت بالإنسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إذا مضى قدما في الصفقة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كذلك، أفيد أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اجتمع مع حاخاماته لدراسة مسار حزبة في الحكومة، ونقلت المصادر عن الاجتماع أنه لا ينوي الانتظار حتى انتهاء دراسة "خطة بايدن" قبل أن ينسحب من الحكومة.

والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفيما أعلن أوفير فولك مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي  أن إسرائيل قبلت خطة بايدن رغم أنها "معيبة"، أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.

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