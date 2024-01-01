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متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: كم طفلا قتلت اليوم؟

الإثنين 03 يونيو 2024 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: كم طفلا قتلت اليوم؟



واشنطن/سما/

واجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عندما خرج من سيارته أمام مقر إقامته في واشنطن يوم السبت.


وهتف المتظاهرون عندما توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى مقر إقامته بعد خروجه من سيارته، وسألوه: "ماذا تقول يا ميلر؟ كم طفلا قتلت اليوم؟.

واجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عندما خرج من سيارته أمام مقر إقامته في واشنطن يوم السبت.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، يمكن رؤية ميلير وهو يلوح للناس بينما واصل المتظاهرون ترديد الشعارات، من دون أن يدلي بأي تعليق.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب من السابع من أكتوبر إلى 36439 شهيدا و82627 جريحا.

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