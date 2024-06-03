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شهداء جراء هجوم إسرائيلي على مدينة حلب السورية

الإثنين 03 يونيو 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء جراء هجوم إسرائيلي على مدينة حلب السورية



دمشق/سما/

أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل عدد من الأشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية جراء هجوم إسرائيلي على بعض المواقع في محيط حلب.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 20: 00 بعد منتصف ليل 3.6.2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض المواقع في محيط حلب، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتداولت وسائل إعلام سورية في وقت سابق أنباء حول دوي انفجارات في حلب.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات مساء الأربعاء الماضي على سوريا مستهدفة أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناية سكنية في مدينة بانياس، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 مواطنين.

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