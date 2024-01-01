غالانت لبلينكن: لن نوقف القتال حتى تحرير الاسرى ونعمل على انشاء حكومة بديلة لحماس

القدس المحتلة/سما/

تحدث وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقش الاثنان الجهود المختلفة لاستعادة المختطفين وتفكيك حركة حماس، بحسب ما جاء في بيان لمكتب الوزير الإسرائيلي.

وأبلغ غالانت بلينكن أن المؤسسة العسكرية في اسرائيل تعمل حاليا على تعزيز التحركات من اجل إنشاء حكومة بديلة لحركة حماس في قطاع غزة، وقال إن هذه خطوة ضرورية لغرض تقويض حكم الحركة وخلق ضغوط من شأنها أن تساعد في عودة المختطفين.

وأكد الوزير غالنت لبلينكن أن إسرائيل لن توقف القتال في غزة حتى تعيد جميع المختطفين وتسقط حكم حماس، وأوضح له أنه في كل الأحوال بعد الحرب لن تسيطر حماس على القطاع.