  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تزايد الضغوط على نتنياهو لقبول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

الإثنين 03 يونيو 2024 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تزايد الضغوط على نتنياهو لقبول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

 تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء الحرب في غزة.

وشكر الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج بايدن اليوم الأحد على جهوده وقال إنه أكد لنتنياهو والحكومة “دعمه الكامل لاتفاق سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف في خطاب ألقاه في الجامعة العبرية بالقدس: “يجب ألا ننسى أنه وفقا للتقاليد اليهودية، لا توجد وصية أكبر من تخليص الأسرى والرهائن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الإسرائيليين الذين لم تتمكن دولة إسرائيل من الدفاع عنهم”.

وتابع: “من واجبنا الأصيل إعادتهم إلى ديارهم في إطار اتفاق يحافظ على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل”.

وقدم بايدن تفاصيل مسودة اتفاق سلام تتوقع ثلاث مراحل من خفض التصعيد، بدءا بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة.

ويضع الاتفاق المقترح خططا لإطلاق سراح المحتجزين والسجناء، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وبينما قالت واشنطن إن إسرائيل أيدت الخطة، هدد عدد من أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية أمس السبت بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو في حالة قبول الاتفاق.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يبلغ لبيد عن تطورات خطيرة تحدث خلال ايام …هجوم كبير لحزب الله بالمسيرات في الجولان

"هذه رسائله المبطنة".. مسؤول "إسرائيلي": خطاب بايدن يغير قواعد اللعبة

الروابدة : مؤتمر دولي ومشروع مارشال لاعمار غزة بعد الحرب والسلطة ستتحوّل إلى نظامٍ إجرائيٍّ فقط

"هآرتس" تكشف كواليس اجتماع أمني رفيع.. بهذه الطريقة يريد بن غفير التعامل مع التظاهرات

مستشار نتنياهو يؤكد قبول خطاب بايدن حول الصفقة مع حماس بشروط..

واشنطن تحدد احتمالا وحيدا لقبول "إسرائيل" بمقترح بايدن .. مقربون من نتنياهو: "الفرص ضئيلة"

الكشف عن شروط الوفد الأمني المصري خلال اجتماع ثلاثي مع وفد إسرائيلي أمريكي بالقاهرة

الأخبار الرئيسية

40% من الإسرائيليين يدعمون مقترح بايدن.. و42% يعتقدون أن حماس ستواصل السيطرة على غزة

665cd8314c59b709f20ffb2c

تفاصيل المقترح الإسرائيلي لاستبدال سلطة "حماس" في قطاع غزة

مستشار نتنياهو: خطة بايدن بشأن غزة ليست جيدة ومعيبة لكن "إسرائيل" تقبلها

a6694c1a-4599-4c18-807a-f304c1c98d96

بعد تسجيل سقوط مسيّرة انقضاضية.. "نهاريا" رسمياً على خط نيران حزب الله

مسؤول إسرائيلي: وصلنا إلى صفر ردع مع حزب الله في حرب نشعر فيها بالإذلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية