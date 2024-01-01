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فنلندا: طلاب جامعة هلسنكي يواصلون التظاهر ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

الإثنين 03 يونيو 2024 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فنلندا: طلاب جامعة هلسنكي يواصلون التظاهر ضد الحرب الإسرائيلية على غزة



هلسنكي/سما/

يواصل طلاب جامعة هلسنكي الفنلندية التظاهر دعما لفلسطين رغم تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية.
وفي الكلمة التي ألقتها الطالبة فيليا هيرمانسون، أكدت على أنّ التعاون مع الجامعات الإسرائيلية يلحق الضرر بسمعة جامعة هلسنكي.


ويواصل الطلاب مظاهراتهم للشهر الثاني بنصب خيامهم أمام مبنى الجامعة.
والأربعاء الماضي، أعلنت جامعة هلسنكي، تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية، لكنها أبقت على “التعاون البحثي” معها.


وقالت الجامعة، في بيان: “تم تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات في إسرائيل بسبب سقوط ضحايا من المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في غزة”.
وفي 18 أبريل/ نيسان 2024، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.


ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.


وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع “إبادة جماعية” و”تحسين الوضع الإنساني”،? وتتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.

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