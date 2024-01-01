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البيت الأبيض: "إسرائيل" حققت معظم الأهداف العسكرية في قطاع غزة

الإثنين 03 يونيو 2024 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: "إسرائيل" حققت معظم الأهداف العسكرية في قطاع غزة



واشنطن/سما/

صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بأن إسرائيل حققت جميع أهدافها العسكرية تقريبا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "حماس" لم تعد تملك إمكاناتها السابقة.


وقال في مقابلة مع قناة ABC News، وفقا لتقييمات المخابرات الأمريكية، لم تعد حركة "حماس" الفلسطينية لديها القدرة العسكرية على تنفيذ هجوم واسع النطاق على إسرائيل مماثل للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف: "نحن لا نقول إن حماس قد مُحيت من على وجه الأرض. ولا نقول إنهم لا يشكلون تهديدا حقيقيا للشعب الإسرائيلي، بالطبع يفعلون ذلك. ومع ذلك، ليس لديهم القدرة العسكرية على القيام بما فعلوه في 7 أكتوبر".

وفي اليوم السابق، دعت قطر والولايات المتحدة ومصر إسرائيل وحماس إلى اتخاذ خطوات لإبرام اتفاق هدنة في غزة على أساس الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتعتبر قطر والولايات المتحدة ومصر اقتراح بايدن بمثابة "خارطة طريق" لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار وحل الأزمة.

وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة 31 مايو 2024 مقترحا يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى وقف إطلاق النار والإفراج عن عدد محدود من الأسرى وانسحاب إسرائيلي.

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

أما المرحلة الثالثة فتشمل إعادة الإعمار وإعادة الجثث.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء الجمعة إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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