أول إجراء إسرائيلي ردا على حظر المالديف دخول الإسرائيليين إلى أراضيها

القدس المحتلة/سما/

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المالديف فرضت حظرا على دخول حملة جواز السفر الإسرائيلي، وحذرت مواطنيها من التفكير بالسفر إلى المالديف بجواز سفر أجنبي.

وقالت الخارجية في بيان: "في ضوء قرار حكومة المالديف بمنع دخول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين بتجنب أي سفر إلى المالديف".



وأضافت: "التوصية تنطبق أيضا على المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون جواز سفر أجنبي، بالإضافة إلى جواز السفر الإسرائيلي".

وتابعت: "بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنه إذا وقعوا في ضائقة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا مساعدتهم".

وقررت حكومة المالديف في وقت سابق من اليوم حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ويشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.