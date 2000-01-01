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حزب الله يبث مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة "اللواء 769" الإسرائيلية بـ"البركان"

الإثنين 03 يونيو 2024 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يبث مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة "اللواء 769" الإسرائيلية بـ"البركان"



بيروت/سما/

بث الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني مساء الأحد مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة "اللواء 769" الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة شمال إسرائيل.

وقال الإعلام الحربي في حزب الله إنه تم استهداف مقر قيادة "اللواء 769" بصواريخ "بركان" ثقيلة.


وكشفت بيانات حزب الله أن العمليات التي شنها من 8 أكتوبر 2023 تجاوز حاجز الـ 2000 عملية، حيث ذكر في بيان مساء السبت أن العملية رقم 2000 هي عملية إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" بالأجواء اللبنانية.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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