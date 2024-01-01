4 شهداء في غارة للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربعة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استُشهد مواطنان، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

كما، استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الزوايدة وحي الصبرة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في الزوايدة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت إلى أن طفلة استشهدت وأصيب آخرون في قصف مدفعي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.