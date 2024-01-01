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وفاة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر ناهز 86 عاما

الأحد 02 يونيو 2024 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر ناهز 86 عاما



القدس المحتلة/سما/

توفي يوم الأحد وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر ناهز 86 عاما بعد تدهور وضعه الصحي.

وشغل ليفي عدة مناصب سياسية كبيرة في مؤسسات الحكم والقيادة وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات الهامة.

ويشار إلى أن دافيد ليفي من أصول مغربية وولد في مدينة الرباط بالمغرب في 21 ديسمبر 1937، هاجر إلى إسرائيل عام 1957 وكان يعيش في مدينة بيسان شمال إسرائيل.

وعمل دافيد ليفي كعضو في الكنيست على مدار 37 عاما ووزيرا للخارجية ثلاث مرة في حكومة شامير، وحكومة نتنياهو وحكومة إيهود باراك.

وانتخب ليفي للكنيست لأول مرة 1969 عن قائمة "جاحل" وشغل منصب وزير الاستيعاب ووزير البناء والإسكان بحكومة مناحيم بيغن وهو منصب شغله على سنوات عديدة.

وحاز ليفي قبل 6 سنوات على "جائزة إسرائيل" وهي أرفع وأعرق جائزة رسمية إسرائيلية.

ونعى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ليفي: "اليوم نودع بحزب محاربا اجتماعيا بكل جوارحه، كانت لغته الغنية والخاصة صوتا مميزا لمدن التطوير والضواحي والتي مثلها وعبر عنها على مدار عشرات السنوات في الكنيست، الهستدروت والحكومة".

وأضاف: "قصة حياة دافيد ليفي، الفتى الذي هاجر من المغرب مباشرة إلى مخيمات المهاجرين "معفارا" هو تعبير مذهل عن القيادة الاجتماعية الحقيقية والملهمة".

كما ذكر الرئيس الإسرائيلي في البيان أن "دافيد ليفي سيبقى في تاريخ إسرائيل رمزا للوحدة الوطنية والعمل الاجتماعي، وقد ترك بصمته في المجتمع وإسرائيل".


كما نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عضو الكنيست الوزير السابق دافيد ليفي، الذي توفي الأحد عن عمر 86 عاما.

وقال نتنياهو: "إنني أشعر بحزن عميق مع جميع مواطني إسرائيل لرحيل دافيد ليفي".

وأضاف على حسابه في منصة "إكس": "دافيد المولود في المغرب ترك بصمة شخصية في الحياة السياسية، بينما كان يعتني بالسكان الضعفاء الذين عانوا من المشقة".

وتابع: "تعاونت مع دافيد في حكومات الليكود، وكذلك مع أبنائه الذين نجحوا مثله في الاندماج في السياسة الوطنية"، متابعا بالقول: "لم نتفق دائما على كل شيء، لكنني دائما أقدر إحساسه بالمهمة".

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