بعد تسجيل سقوط مسيّرة انقضاضية.. "نهاريا" رسمياً على خط نيران حزب الله

القدس المحتلة/سما/

عرضت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يظهر انقضاض طائرة مسيّرة على هدفها في منطقة "نهاريا"، في الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة.

وسبق ذلك عرض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقطع فيديو آخر، يظهر اشتعال النيران في المنطقة ذاتها التي سقطت فيها المسيرة الانقضاضية.



ولاحقاً، أكد "جيش" الاحتلال فشل محاولات اعتراض الطائرة المسيّرة التي اخترقت المجال الجوي في الجليل الغربي، والتي أدّت إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت عن 4 عمليات اعتراض للقبة الحديدية فوق "نهاريا"، والتي دخلت رسمياً على خط نيران حزب الله، مؤكدةً أن أضراراً لحقت بأحد المباني في المنطقة الصناعية في "نهاريا"، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في المنطقة عقب إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان.

كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت مجدداً شمالي فلسطين المحتلة، خشية تسلل طائرة مسيّرة من لبنان، مؤكدةً سماع صوت انفجار قوي في منطقة حيفا.

وتحدثت "القناة 13" الإسرائيلية عن "يوم قتال مكثف جداً في الشمال"، مؤكدةً أنّ "التفكير اليوم في الجيش الإسرائيلي والجبهة الشمالية أننا أسرعنا أكثر من اللازم بعملية الإخلاء وأعطينا لنصر الله جائزة كبيرة جداً".

وفي السياق ذاته، أكدت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ "اليوم شهد صفارات إنذار وإطلاق نار في كل أنحاء الشمال ورشقات صاروخية كثيفة نحو الجليل"، مشيرةً إلى أنّ "عشرات آلاف السكان دخلوا الى الأماكن المحصّنة".

ولفتت "القناة 12" إلى أنّ صفارات الإنذار كان لها تأثير وثمن اقتصادي باهظ منذ بداية الحرب، على التجار المحليين في عكا، مؤكدةً أنّ العائدات انخفضت بنحو 50%.

وأكد مصادر لبنانية سماع صوت 3 انفجارات قوية مصدرها المستوطنات الساحلية في الجليل الغربي المحتل، المقابلة لرأس الناقورة، كما أفاد عن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في وقتٍ سابق اليوم، شنّها هجوماً جوياً، بسربٍ من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على مقرّ كتيبة الجمع الحربي في ثكنة "يردن"، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وتسببت هجمات المقاومة اليوم على الجولان السوري المحتل في اندلاع حرائق واسعة في "كيتسرين"، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتعقيباً على تصاعد هجمات المقاومة من لبنان باتجاه مواقع الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، أكد اللواء في احتياط "الجيش" الإسرائيلي، والقائد السابق للقوات البرية، يفتاح رون تال، أن "إسرائيل" وصلت إلى "صفر ردع" في مواجهة حزب الله، مؤكداً أن "نصر الله لا يخاف منا".