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مسؤول إسرائيلي: وصلنا إلى صفر ردع مع حزب الله في حرب نشعر فيها بالإذلال

الأحد 02 يونيو 2024 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: وصلنا إلى صفر ردع مع حزب الله في حرب نشعر فيها بالإذلال



القدس المحتلة/سما/

قال اللواء في احتياط الجيش الإسرائيلي والقائد السابق للقوات البرية، يفتاح رون تال إن تل أبيب وصلت إلى "صفر ردع في مواجهة حزب الله مع قدراته الخطيرة في حرب نشعر فيها بالإذلال".

وردا على السؤال عن "موعد بدء الحرب في الشمال"، نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن يفتاح رون تال قوله: "إن الحرب جارية فعلا في الشمال، وهي حرب نشعر فيها بالإذلال".


وأضاف: "إسرائيل وصلت إلى صفر ردع في مواجهة حزب الله، كما أن نصر الله لا يخاف منا".

وأوضح: "حزب الله بنى منطقة أمنية، لقد فككوا بلداتنا، ونصف السكان لا يعرفون إذا كانوا سيعودون، نحن في حالة انهيار".

وأشار رون تال إلى أن "العملية في رفح تؤثر في تحركات الجيش الإسرائيلي وقدرته على العمل في الشمال، والضباط يفضلون الاتفاق مع حزب الله، بدلا من تركهم مع قدراته الخطيرة.. لقد هاجمونا بالصواريخ الأكثر تطورا".

وكان تقييم لموقع "والاه" قد أكد أن "شهر مايو الماضي كان الأشد قسوة في القتال عند الحدود مع لبنان"، موضحا أن "الردع الإسرائيلي انهار خلال هذا الشهر".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن "حزب الله" اللبناني ضرب أهدافا استراتيجية خارج التوقعات.

وفي عمليته رقم 2000 ضد الجيش الإسرائيلي أسقط حزب الله يوم أمس طائرة مسيرة إسرائيلية متطورة من نوع "هيرمز 900" بالأجواء اللبنانية.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

#اسرائيل #حزب الله

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