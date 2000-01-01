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إصابة مستوطنين في سقوط صاروخ بكريات شمونة

الأحد 02 يونيو 2024 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطنين في سقوط صاروخ بكريات شمونة



القدس المحتلة/سما/

قال الإعلام العبري مساء الأحد إن مستوطنين اثنين أصيبا إثر سقوط شظايا صاروخ في المنطقة الصناعية بكريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

ونشرت قناة "12" العبرية مشاهد وثقت مكان سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في كريات شمونة.

من جهته أعلن حزب الله اللبناني يوم الأحد أنه تم استهداف كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال الحزب إنه استهدف مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏وأصاب الأهداف بدقة ردا على ‏‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصا بنت جبيل ‏‏وحولا وسقوط عدد من الضحايا.

وكشفت بيانات حزب الله أن العمليات التي شنها من 8 أكتوبر 2023 تجاوز حاجز الـ 2000 عملية، حيث ذكر في بيان مساء السبت أن العملية رقم 2000 هي عملية إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" بالأجواء اللبنانية.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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