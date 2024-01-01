بلديات شمال غزة: جباليا وبيت حانون "منطقتان منكوبتان"

غزة/سما/

أعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال قطاع غزة، الأحد، أن منطقة جباليا وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، أصبحتا “مناطق منكوبة” نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس اللجنة، ناجي سرحان، في مؤتمر صحافي عُقد في شمال القطاع، إن “مخيم جباليا وبلدة بيت حانون شمال القطاع أصبحتا مناطق منكوبة”.

وأضاف: “جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات في معظم بلديات شمال قطاع غزة”.

وتابع: “الاحتلال خلال الحرب دمر 35 بئرًا للمياه، ومدارس ومرافق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.

وشدد سرحان على أن شمال قطاع غزة يعاني من “أوضاع إنسانية صعبة”، حيث يعاني السكان جراء عدم دخول المساعدات والأدوية والوقود.

وحذر من تكرار “المجاعة” التي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ومسنون الشهور الماضية.

ودعا سرحان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى “التدخل العاجل، لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل”.