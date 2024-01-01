أونروا: جميع ملاجئ رفح الـ36 فارغة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية

غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد إن جميع ملاجئها الـ 36 في مدينة رفح بجنوبي غزة “فارغة” بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وكتبت “أونروا” على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن “آلاف الأسر أجبرت على الفرار”.

وأضافت أن 1.7 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا الآن في مدينة خان يونس الواقعة بوسط القطاع والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الوكالة أن “مجال العمل الإنساني مستمر في التقلص”.

وحذرت منظمات الإغاثة مرارا من أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وسط العمليات الإسرائيلية المستمرة في القطاع، والتي بدأت في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر من قبل حركة حماس الفلسطينية.