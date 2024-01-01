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كيربي: بايدن لا يرغب بتحمل المسؤولية عن بدء حرب عالمية ثالثة

الأحد 02 يونيو 2024 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيربي: بايدن لا يرغب بتحمل المسؤولية عن بدء حرب عالمية ثالثة



واشنطن/سما/

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس جو بايدن لا يريد أن يكون مسؤولا عن بدء حرب عالمية ثالثة من خلال دعم واشنطن لكييف.

وأوضح كيربي، في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" اليوم الأحد، تعليقا على الأمر، قائلا: "لقد شعرنا بالقلق إزاء التصعيد منذ بداية الحرب والصراع الأوكراني وما زال القلق قائما".


وأضاف: "الرئيس يقول إنه لا يريد أن يكون مسؤولا عن بدء حرب عالمية ثالثة، من خلال دعم واشنطن لكييف في الصراع الأوكراني".

وأشار كيربي إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا أو أي قوة نووية أخرى".

وكشفت مصادر لصحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، كيفية اتخاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن لقراره بالسماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

كما أوضح نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش أن روسيا سترد بشكل مناسب على جميع التهديدات.

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