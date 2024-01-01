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بالفيديو: فرار جماعي لمجموعة مستوطنين قرب الحدود اللبنانية عقب دوي صافرات الإنذار

الأحد 02 يونيو 2024 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: فرار جماعي لمجموعة مستوطنين قرب الحدود اللبنانية عقب دوي صافرات الإنذار



القدس المحتلة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هرب المستوطنين الإسرائيليين من حافلة في الشمال قرب الحدود مع لبنان.

وظهر المستوطنون في مقطع الفيديو وهم يخلون الحافلة وسط صراخهم عقب دوي صافرات الإنذار تزامنا مع سماع أصوات صواريخ في الجو.

هذا وأعلن "حزب الله" الأحد تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على ثكنة يردن بالجولان المحتل، واستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى.

من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن 4 مسيرات اقتحمت أجواء إسرائيل من جهة لبنان، وقد تم إسقاط إحداها بمنطقة المطلة والأخريات بالجولان.

 

وكان حزب الله أعلن أمس السبت، عن تنفيذ 10 عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى إصابات دقيقة، أبرزها استهداف ‏مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة كريات شمونة، وإسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر في غزة، يتبادل حزب الله والاحتلال القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، فيما أعلن "حزب الله" أن جبهة جنوب لبنان هي "جبهة مساندة" لغزة.

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