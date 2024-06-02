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تقرير عبري: هجمات حزب الله على الشمال تزايدت واشتدت في شهر مايو

الأحد 02 يونيو 2024 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير عبري: هجمات حزب الله على الشمال تزايدت واشتدت في شهر مايو



القدس المحتلة/سما/

قال مركز الأبحاث "عالما" المتخصص في رصد جبهة إسرائيل الشمالية في تقرير يوم الأحد إن شمال "إسرائيل" شهد خلال شهر مايو الهجمات الأكثر شدة التي شنها حزب الله اللبناني منذ أكتوبر 2023.

 

ووفق التقرير، فقد شن حزب الله 325 هجوما على شمال "إسرائيل" في شهر مايو بمعدل 10 هجمات يوميا، بينما كان عدد هجمات حزب الله 238 في شهر أبريل.

ولم يتطرق مركز الأبحاث إلى الهجمات الإسرائيلية الواسعة في لبنان التي أسفرت عن مقتل مئات اللبنانيين بين مواطنين ومسلحين وتدمير بنية تحتية، وشملت مناطق في عمق الأراضي اللبنانية.

وأضاف التقرير أنه خلال الشهر الماضي طرأ ارتفاع ملحوظ في إطلاق القذائف المضادة للمدرعات التي أطلقها حزب الله، ووصل عددها إلى 95 عملية إطلاق قذائف كهذه، بينما كان عددها 50 في شهر أبريل.

كما ارتفع عدد الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله من 42 طائرة مسيرة في أبريل إلى 85 طائرة مسيرة في شهر مايو 2024.

تقرير عبري: هجمات حزب الله على شمال إسرائيل تزايدت واشتدت في شهر مايو

وبحسب مركز الأبحاث فإن عدد الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله خلال الأشهر الأربعة الماضية كان أعلى بـ12 مرة من تلك التي أطلقها في الأشهر الأربعة الأولى للحرب.

 

وذكر أنه خلال مايو أطلق حزب الله 139 صاروخا أو قذيفة صاروخية، مقابل 128 في الشهر الذي سبقه.

وأحصى التقرير 1964 هجوما نفذه حزب الله بهذه الأسلحة منذ بداية الحرب.

وفي المقابل، كشفت بيانات حزب الله أن العمليات التي شنها من 8 أكتوبر 2023 تجاوز حاجز الـ 2000 عملية، حيث ذكر في بيان مساء السبت أن العملية رقم 2000 هي عملية إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" بالأجواء اللبنانية.

هذا، ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

كما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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