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طواقم الدفاع المدني الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما امتد لهيبه إلى متحف" إسرائيل"

الأحد 02 يونيو 2024 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طواقم الدفاع المدني الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما امتد لهيبه إلى متحف" إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت باندلاع حريق ضخم امتد إلى متحف "إسرائيل" الذي تم إخلاؤه من الزوار، تزامنا مع تعامل فرق الإطفاء مع ألسنة النيران.

 

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية توجهت 23 من طواقم الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحريق الذي شب في منطقة قريبة من المتحف في محاولة لمنع انتشاره.

 وتمكنت طواقم الإطفاء من إخماد الحريق ومنع ألسنة اللهب من الانتشار داخل متحف إسرائيل بشكل أكبر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بالأرواح، حيث يعمل في المكان أكثر من 20 طاقما و8 طائرات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فرق الإنقاذ و4 طائرات إطفاء تعمل على السيطرة على الغابات المشتعلة، في مساحة مفتوحة قرب متحف إسرائيل.

وفقا للإعلام الإسرائيلي فقد شب الحريق في منطقة وعرية في عيمك همتسلفا، إلا أنه امتد الى منطقة المتحف بسبب الرياح والطقس الخماسيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الإسرائيلي إن 23 من طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق.

ويعد متحف إسرائيل أكبر المتاحف في البلاد ويحتوي على آلاف المعروضات ذات الأهمية التاريخية والفنية الهائلة منها لوحة “النمرود” لإسحاق دانزيجر، ولوحات “أنجيلوس نوفوس” لبول كلي، و”القديس بطرس في السجن” لرامبرانت، وأعمال لفان غوخ وكلود موني.

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