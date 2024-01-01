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نقوم بإعداد البديل ..

غالانت: لن تقبل استمرار حماس في حكم غزة في أي تسوية لإنهاء الحرب

الأحد 02 يونيو 2024 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: لن تقبل استمرار حماس في حكم غزة في أي تسوية لإنهاء الحرب



القدس المحتلة/سما/

: قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت  أنه في أي عملية لإنهاء الحرب لن تقبل تل أبيب حكم حماس.

وأضاف غالانت: "نحن نروج لحكم بديل لحماس، وفي إطاره سنقوم بعزل المناطق، وإزالة أعضاء حماس، وجلب قوات أخرى من شأنها تمكين حكومة مختلفة".

وتابع: "لقد انتهيت الآن من تقييم الوضع في القيادة الجنوبية، العملية في رفح تتقدم فوق وتحت الأرض، والقوات تقاتل بتصميم كبير وتدمر خط أنابيب الأكسجين الذي يربط قطاع غزة بمصر، نحن نخنق حماس وليس السماح لها بالاستمرار في الوجود - لن تكون لديها القدرة على تقوية نفسها وتقويتها وتسليحها".

وأضاف: "في نفس الوقت الذي يتم فيه العمل العسكري المهم، تقوم المؤسسة الأمنية بإعداد البديل الحاكم لحماس، عندما نعزل المناطق، سنقوم بإخراج رجال حماس منها وإدخال قوات أخرى إليها مما سيمكن من تشكيل حكومة أخرى تهدد حماس".

واستطرد: "هذان العملان - من ناحية عملية عسكرية ومن ناحية أخرى إمكانية تغيير الحكومة - سيؤديان إلى تحقيق هدفين من أهداف هذه الحرب - الإطاحة بحكومة حماس وقوتها العسكرية و عودة المختطفين. وفي أي مرحلة، وفي أي نهاية للحرب، لن نقبل حكم حماس كحكم في غزة."

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