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محمد بن زايد وتميم بن حمد يبحثان في أبوظبي التطورات الراهنة بالشرق الأوسط وأزمة غزة

الأحد 02 يونيو 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد وتميم بن حمد يبحثان في أبوظبي التطورات الراهنة بالشرق الأوسط وأزمة غزة



الدوحة / وكالات/

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى المقترحات التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة في قطاع غزة؛ إذ أكد الطرفان دعم الإمارات وقطر جميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة، وحماية أرواح المدنيين كافة، وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة، والدفع باتجاه أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحثا خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة أبوظبي العلاقات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

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