هجوم كبير لحزب الله بالمسيرات في الجولان يستهدف مقر قيادة للجيش الاسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

أعلن "حزب الله" يوم الأحد، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان.

وأضاف الحزب في بيان: "دمرنا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن ‏وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الضباط والجنود".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض نحو 8 صواريخ أطلقت من لبنان على شمال البلاد.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن "القبة الحديدية" اعترضت عدة صواريخ بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان على منطقة مارجاليوت في شمال إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو آثار الدخان المنبعث من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية.

ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أقر يوم السبت، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو، أطلقه حزب الله.

وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي قد ذكرت صباح اليوم ان الجيش يحقق في فشل أنظمة القبة الحديدية بالتصدي بصواريخ حزب الله وكيفية التعامل مع المسيرات الايرانية التي يمتلكها الحزب والتي تشكل مشكلة كبرى للمؤسسة الامنية والعسكرية .

من جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية بان الإحاطة الامنية التي قدمها نتنياهو لرئيس المعارضة لبيد تتعلق بعمل كبير تنوي تل ابيب تنفيذه او تطورات في ملفات سرية تتعلق بجبهة غزة والشمال.