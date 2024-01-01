  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يبلغ لبيد عن تطورات خطيرة قد تحدث خلال ايام …

هجوم كبير لحزب الله بالمسيرات في الجولان يستهدف مقر قيادة للجيش الاسرائيلي

الأحد 02 يونيو 2024 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم كبير لحزب الله بالمسيرات في الجولان يستهدف مقر قيادة للجيش الاسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

أعلن "حزب الله" يوم الأحد، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان.

وأضاف الحزب في بيان: "دمرنا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن ‏وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الضباط والجنود".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض نحو 8 صواريخ أطلقت من لبنان على شمال البلاد.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن "القبة الحديدية" اعترضت عدة صواريخ بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان على منطقة مارجاليوت في شمال إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو آثار الدخان المنبعث من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية.

ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أقر يوم السبت، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو، أطلقه حزب الله.

وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي قد ذكرت صباح اليوم ان الجيش يحقق في فشل أنظمة القبة الحديدية بالتصدي بصواريخ حزب الله وكيفية التعامل مع المسيرات الايرانية التي يمتلكها الحزب والتي تشكل مشكلة كبرى للمؤسسة الامنية والعسكرية .

من جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية بان الإحاطة الامنية التي قدمها نتنياهو لرئيس المعارضة لبيد تتعلق بعمل كبير تنوي تل ابيب تنفيذه او تطورات في ملفات سرية تتعلق بجبهة غزة والشمال.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: "القسام" تنشر تفاصيل جديدة عن كمين مخيم جباليا

"هذه رسائله المبطنة".. مسؤول "إسرائيلي": خطاب بايدن يغير قواعد اللعبة

بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط الحكومة إذا وافق نتنياهو على"مقترح بايدن"

مقترح بايدن لحرب غزة.. خيبة أمل أميركية سببها غانتس

هيئة البث: "إسرائيل" قبلت إنهاء الحرب بعد المرحلة الثانية من الصفقة

قنص وحرق جنود.."القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في رفح

"هآرتس" تكشف كواليس اجتماع أمني رفيع.. بهذه الطريقة يريد بن غفير التعامل مع التظاهرات

الأخبار الرئيسية

اجتماع ثلاثي حاسم في القاهرة ...اسرائيل لا تستبعد إدارة فلسطينية لمعبر رفح

"هذه رسائله المبطنة".. مسؤول "إسرائيلي": خطاب بايدن يغير قواعد اللعبة

1120235175213337159148

240 يوما من العدوان: شهداء وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح

السيناتور ساندرز: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونغرس

أسامة-حمدان-

حماس: نظرنا بإيجابية لتصريحات بايدن ونتنياهو من يعرقل كل الجهود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية