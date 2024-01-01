مستشار نتنياهو يؤكد قبول خطاب بايدن حول الصفقة مع حماس بشروط..

القدس المحتلة/سما/

قال المستشار السياسي لرئيس حكومة الاحتلال، أوفير فليك، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قدم الاقتراح الإسرائيلي للصفقة بين إسرائيل وحماس، كان "سياسيا لأسباب غير واضحة".

وأضاف كبير مستشاري نتنياهو: "إنها ليست صفقة جيدة لكننا نريد بشدة إطلاق سراح الرهائن".

وأوضح: "لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين العمل عليها، وهذا يشمل شرط ألا يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم تحقيق جميع أهدافنا".

تجدر الإشارة إلى أن فليك كان مبعوث نتنياهو إلى محادثات التفاوض بشأن الصفقة، التي جرت في باريس والقاهرة في وقت سابق خلال الحرب في غزة.

لابيد: حكم بالاعدام

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد يوم الأحد، على المقترح الذي عرضة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، لوقف الحرب في قطاع غزة وإجراء صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال لابيد: تثبت تصريحات المستشار السياسي لنتنياهو أن إسرائيل قد أعلنت بالفعل عن قبولها للصفقة، وإذا تراجعت الآن سيعني ذلك حكما بالإعدام على الأسرى وأزمة ثقة مع الأميركيين والدول الوسيطة".

وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة مقترحا مؤلف من ثلاثة مراحل يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء الجمعة إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.