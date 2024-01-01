اجتماع ثلاثي حاسم في القاهرة ...اسرائيل لا تستبعد إدارة فلسطينية لمعبر رفح

القدس المحتلة/سما/

اتفقت إسرائيل ومصر على إعادة فتح معبر رفح أمام نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبحسب قناة كان الإسرائيلية، لم يستبعدوا في إسرائيل إمكانية قيام الفلسطينيين بإدارة المعبر.

ويعقد اليوم اجتماعا ثلاثياً في القاهرة بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومسؤولين مصريين وأميركيين لبحث الموضوع.

وأبلغت إسرائيل مصر بأنها مستعدة لسحب الجيش الإسرائيلي من المعبر وتمركزها في مكان أبعد وفقاً للاعتبارات العملياتية.

وتجري محادثات فتح المعبر في ذروة التوتر الأمني بين إسرائيل ومصر بسبب مناورة رفح واحتلال المعبر وحادث إطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي وجندي مصري أدت إلى مقتله.