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استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

الأحد 02 يونيو 2024 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر



اريحا/سما/

 استشهد الطفل محمد البيطار (17 عاما) متأثرا بإصابته أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم عقبة جبر أمس، وأطلقت النار على طفلين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد أشرف وليد حميدات (16 عاما)، وإصابة البيطار، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليه.

وعم الإضراب الشامل في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، حداداً على ارواح الشهداء.

وباستشهاد الطفل البيطار، يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 521 مواطنا بينهم 131 طفلا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

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