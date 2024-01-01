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طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة

الأحد 02 يونيو 2024 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الأحد، بكتلة هوائية حارة وجافّة، لذا يكون الجو صافيا بوجهٍ عام وشديد الحرارة وجافا ومغبرًا أحيانًا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارّة، لذا يكون الجو صافيا بوجهٍ عام شديد الحرارة وجافا ومغبرًا أحيانًا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام وحارًا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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