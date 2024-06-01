شرطة نيويورك تقمع مظاهرة مناصرة لفلسطين

نيويورك/سما/

قمعت شرطة نيويورك متظاهرون مناصرون لفلسطين أمام متحف بروكلين.

وأوقفت شرطة نيويورك 22 شخصا على الأقل بعد أن اعتصم محتجون مؤيدون للفلسطينيين أمام متحف بروكلين، واتهمت بعضهم بارتكاب مخالفات.

وتدفق مئات المتظاهرون على المتحف الفني، مرددين شعارات وحاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين، مثل "فلسطين حرة، انسحب من الإبادة الجماعية" رفعوها فوق أعمدة واجهة المتحف الستة المميزة.

تنظّم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ العدوان الاسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وهزت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين الجامعات الأميركية في نيسان/إبريل الماضي، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة واعتقال عشرات الأشخاص.

بدأت التظاهرات في جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت في أنحاء البلاد وكذلك إلى أوروبا ومناطق أخرى.