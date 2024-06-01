  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شرطة نيويورك تقمع مظاهرة مناصرة لفلسطين

الأحد 02 يونيو 2024 04:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة نيويورك تقمع مظاهرة مناصرة لفلسطين



نيويورك/سما/

 قمعت شرطة نيويورك متظاهرون مناصرون لفلسطين أمام متحف بروكلين.

وأوقفت شرطة نيويورك 22 شخصا على الأقل بعد أن اعتصم محتجون مؤيدون للفلسطينيين أمام متحف بروكلين، واتهمت بعضهم بارتكاب مخالفات.

وتدفق مئات المتظاهرون على المتحف الفني، مرددين شعارات وحاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين، مثل "فلسطين حرة، انسحب من الإبادة الجماعية" رفعوها فوق أعمدة واجهة المتحف الستة المميزة.

تنظّم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ العدوان الاسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وهزت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين الجامعات الأميركية في نيسان/إبريل الماضي، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة واعتقال عشرات الأشخاص.

بدأت التظاهرات في جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت في أنحاء البلاد وكذلك إلى أوروبا ومناطق أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

بالفيديو: "القسام" تنشر تفاصيل جديدة عن كمين مخيم جباليا

خطة بايدن ..خريطة طريق!غامضة رفضتها إسرائيل ورحبت بها “حماس”

مقترح بايدن لحرب غزة.. خيبة أمل أميركية سببها غانتس

بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط الحكومة إذا وافقت على"مقترح بايدن"

قنص وحرق جنود.."القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في رفح

هيئة البث: "إسرائيل" قبلت إنهاء الحرب بعد المرحلة الثانية من الصفقة

الأخبار الرئيسية

السيناتور ساندرز: نتنياهو مجرم حرب.. لا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونغرس

أسامة-حمدان-

حمدان: الحركة نظرت بإيجابية لتصريحات بايدن ونتنياهو من يعرقل كل الجهود

e265e891a559f516c1bf53b654cc2142

بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط الحكومة إذا وافقت على"مقترح بايدن"

photo_2024-06-01_20-04-09

‏قطر ومصر والولايات المتحدة تصدر بيانا مشتركا بشأن مقترح بايدن الجديد

غانتس: ملتزمون بدعم الصفقة كما أقرها مجلس الحرب الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية