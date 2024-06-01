مفوض الأونروا: ملاجئنا في رفح فارغة وأكثر من مليون شخص نزوحوا

نيويورك/سما/

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن "ملاجئنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، وأكثر من مليون شخص نزوحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا".

وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، مساء اليوم السبت، "اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح".

وأشار إلى أن "فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة".

وتابع مفوض الأونروا: "في خان يونس، استأنفنا العمليات رغم الأضرار التي لحقت بجميع منش