السيناتور ساندرز: نتنياهو مجرم حرب.. لا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونغرس

واشنطن/سما/

وصف السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمجرم الحرب، الذي ينبغي ألا توجه له دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس.

وقال ساندرز إن دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس تمثل يوما حزينا للولايات المتحدة، مضيفا: "ليس من حق إسرائيل أن تحكم على مئات الآلاف من الأطفال

وأمس السبت، أبدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سعادته بعد تلقيه دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، وذلك للمرة الرابعة كأول مسؤول أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في أربع مناسبات.

ولفت مكتب نتنياهو في بيان، إلى أن الأخير قبل دعوة تلقاها لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس.



وقال نتنياهو في البيان: "لقد تأثرت بشرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع، حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا"، بحسب وصفه.

يشار إلى أن نتنياهو تلقى دعوة من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك لإظهار الدعم وسط انقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ووقع على رسالة الدعوة كل من مايك جونسون رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري٬ وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ٬ وحكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب٬ وميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وقال جونسون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلقي كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وسط تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أسلوب تعامل نتنياهو مع الحرب في قطاع غزة.

وأكد جونسون أنه سيدعو نتنياهو سواء وقع زعماء الكونغرس الديمقراطيون على الرسالة أم لم يوقعوا. ويعد جونسون من بين أكثر المنتقدين لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد حديثه عن حجب شحنة قنابل لإسرائيل إذا نفذت اجتياحا كبيرا لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوة بعد الانتقادات الدولية والرسمية التي يتعرض لها قادة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وتمثلت باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، وكذلك قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الطلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.