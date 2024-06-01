السعودية تدين محاولات "إسرائيل" تقويض جهود الأونروا

الرياض/سما/

دانت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت محاولات السلطات الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال تصنيفها كمنظمة "إرهابية".



وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن سياسات السلطات الإسرائيلية تجاه "الأونروا" تهدف إلى رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنه يتوجب على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في وقت سابق اليوم من أن تصعيد إسرائيل حملتها ضد الوكالة مؤخرا يهدف إلى "القضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وأكدت أنها لن تخلي مقرها في القدس.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة في حوار مع RT إن تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية تطور خطير يدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الوكالة في غزة والضفة والقدس، لافتا إلى أنه لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت من وكالة "الأونروا" في وقت سابق إخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يوما بداعي "استخدام الأرض بدون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي صدق بالقراءة الأولى على تصنيف وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".

ويقضي مشروع القانون بوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الوكالة، فضلا عن إغلاق مكاتبها في إسرائيل.