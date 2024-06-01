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غانتس: ملتزمون بدعم الصفقة كما أقرها مجلس الحرب الإسرائيلي

السبت 01 يونيو 2024 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: ملتزمون بدعم الصفقة كما أقرها مجلس الحرب الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، إنّ الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى كما صاغها الوفد المفاوض وأقرها المجلس، وذلك ردًا على الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والجمعة، ادعى بايدن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب نتنياهو، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن غانتس قوله: "نحن ملتزمون بمواصلة دعم الخطوط العريضة لصفقة عودة المحتجزين كما صاغها فريق التفاوض (الإسرائيلي) ووافق عليها مجلس الحرب بالإجماع".

وأضاف: "في ضوء التطورات الحالية، يجب أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في أسرع وقت ممكن مع فريق التفاوض لصياغة الخطوات اللازمة للاستمرار".

وتابع حديثه: "الولايات المتحدة أظهرت دائماً، ومنذ بداية الحرب بطريقة خاصة، ا

#غانتس

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